Германия больше не будет называть, что именно поставляет на Украину

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство Германии продолжит поставлять оружие на Украину, но в целях безопасности не будет анонсировать, что именно будет отправлять, заявил на Европейском форуме WDR глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль. Об этом сообщают германские СМИ.

"Правительство Германии теперь действует таким образом, чтобы это не было предсказуемо для России", - ответил он на вопрос, стоит ли Украине ждать новых поставок крылатых ракет Taurus в ближайшее время.

"При этом мы продолжаем поставлять оружие в достаточных объемах, чтобы Украина была способна защитить себя", - отметил министр.

Вадефуль подчеркнул, что все участники правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ полностью солидарны по вопросу о военной помощи Киеву.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что теперь у Киева нет ограничений на дальность применения вооружений, которые поставляют ему Берлин и его союзники. Он отметил, что тем самым украинские военные смогут наносить удары "по военным целям в тыловых районах России". Канцлер подчеркнул, что оружие не должно применяться по гражданским целям.

Мерц уточнил что Великобритания, Франция и ФРГ отменили ограничения на дальность применения передаваемого Украине оружия не в последние дни, а еще несколько месяцев назад. При этом Германия пока не поставляла Украине дальнобойное оружие.