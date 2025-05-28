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В Кремле раскритиковали заявления Мерца о дальнобойных ракетах для Киева

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, связанные с дальнобойными ракетами для Киева, являются проявлением безответственной позицией Берлина, препятствующей попыткам выйти на траекторию мирного процесса, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше, и это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса", - сказал Песков, комментируя заявления Мерца, касающиеся возможных поставок Киеву дальнобойных ракет.

Он добавил: "Это очень опасная тенденция, это безответственная позиция, которую занимает Германия. Надеюсь, что она не станет серьезным препятствием для дальнейших попыток мирного урегулирования".

Ранее в среду Мерц заявил, что власти ФРГ будут финансировать производство дальнобойного ракетного оружия на Украине. "Мы будем финансировать покупку существенного количества терминалов Starlink. Кроме того, наши министерства обороны подпишут меморандум о дальнобойных ракетах", - сказал канцлер, которого процитировали европейские СМИ.

Мерц также говорил, что теперь у Киева нет ограничений на дальность применения вооружений, которые поставляют ему Берлин и его союзники. Он отметил, что тем самым украинские военные смогут наносить удары "по военным целям в тыловых районах России". В то же время немецкий политик подчеркнул, что оружие не должно применяться по гражданским целям.

Немецкий канцлер также заявлял, что США, Британия и Франция тоже более не ограничивают дальность использования оружия Киевом.

Дмитрий Песков Германия Украина Фридрих Мерц
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