Поиск

Trump Media выпустит акции и бонды на $2,5 млрд для покупки биткойнов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, привлечет около $2,5 млрд для покупки биткойнов, говорится в сообщении компании.

TMTG выпустит и продаст в рамках непубличного размещения обыкновенные акции примерно на $1,5 млрд и конвертируемые обеспеченные облигации на $1 млрд.

Соглашения о подписке на бумаги заключены примерно с 50 институциональными инвесторами.

Закрытие сделки ожидается 29 мая или около этой даты.

Акции TMTG дешевеют на 10,1% в ходе торгов во вторник.

Дональд Трамп Trump Media TMTG
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РНПК фиксирует рост выплат в сегментах традиционно низкой убыточности

ЦБ не ожидает в 2025 г. реализации инициатив, требующих увеличения тарифов по ОСАГО

ЦБ не ожидает в 2025 г. реализации инициатив, требующих увеличения тарифов по ОСАГО

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Структура "Т-Технологий" и "Интерроса" получила 9,95% "Яндекса"

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });