Trump Media выпустит акции и бонды на $2,5 млрд для покупки биткойнов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, привлечет около $2,5 млрд для покупки биткойнов, говорится в сообщении компании.

TMTG выпустит и продаст в рамках непубличного размещения обыкновенные акции примерно на $1,5 млрд и конвертируемые обеспеченные облигации на $1 млрд.

Соглашения о подписке на бумаги заключены примерно с 50 институциональными инвесторами.

Закрытие сделки ожидается 29 мая или около этой даты.

Акции TMTG дешевеют на 10,1% в ходе торгов во вторник.

