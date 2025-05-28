Евросоюз огласил свою новую стратегию для Черноморского региона

В ней предусмотрено создание Центра морской безопасности Черного моря

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба представили в среду в Брюсселе новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона.

"Активная роль Евросоюза имеет решающее значение для продвижения безопасности и мира в Черноморском регионе (...). Мы будем тесно сотрудничать с нашими соседями для укрепления безопасности и стабильности в регионе. Вместе мы можем построить более сильное и более процветающее будущее для всех", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что "эта стратегия направлена на стимулирование взаимосвязанности и экономического роста" за счет укрепления отношений Европы с Южным Кавказом, Центральной Азией и другими странами.

Стратегия предусматривает укрепление "геополитической роли ЕС как надежного игрока в Черноморском регионе", налаживание "более тесного партнерства с Украиной, Республикой Молдова, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном" и продвижение "регионального сотрудничества в области взаимосвязанности".

В ЕС назвали три главных раздела будущего сотрудничества ЕС и Черноморского региона: укрепление безопасности, стабильности и устойчивости; содействие устойчивому экономическому росту и процветанию; содействие охране окружающей среды, устойчивости к изменению климата и готовности к нему, включая поддержку гражданской защиты.

Евросоюз планирует реализовать совместно с партнерами три флагманские инициативы, "чтобы раскрыть потенциал региона для экономического роста, а также решать неотложные проблемы конфликтов и безопасности".

Речь идет, во-первых, о создании Центра морской безопасности Черного моря для "усиления морской безопасности, защиты критически важной морской инфраструктуры и морской среды".

Вторая инициатива предусматривает "специальную повестку по взаимосвязанности, согласованную с расширенными трансъевропейскими сетями, которая будет развивать транспортные, энергетические и цифровые сети для использования потенциала Черноморского региона как жизненно важного коридора, связывающего Европу с Центральной Азией через Южный Кавказ".

В-третьих, планируется "усилить готовность прибрежных сообществ и секторов синей экономики, чтобы страны Черного моря могли справиться с экологическим ущербом, вызванным войной, реагировать на риски, связанные с изменением климата, и использовать возможности для устойчивого экономического роста".

В Брюсселе сообщили, что Европейская комиссия и высокий представитель ЕС по иностранным делам предлагают провести специальную встречу министров государств-членов ЕС со странами-партнерами для продвижения сотрудничества в рамках новой стратегии для Черного моря.