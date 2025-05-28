Трамп назначил американского посла в Турции посланником по Сирии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что американский посол в Турции Томас Баррак также будет выполнять функции посланника в Сирии.

"Я рад объявить, что посол США в Турции Томас Баррак будет служить нашим посланником в Сирии", - написал Трамп в соцсети X.

"Том понимает, насколько огромен потенциал работы в Сирии с целью остановить радикализм, улучшить отношения, обеспечить мир на Ближнем Востоке. Действуя вместе, мы сделаем Америку и мир снова безопасными", - отметил американский президент.

Ранее в мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти опасаются возможности падения сирийского правительства в скором времени, потому Вашингтон готов оказывать поддержку Дамаску. Рубио пояснил, что администрация США позволит базирующимся в Турции американским дипломатам работать с сирийскими официальными лицами, чтобы определить, нужна ли им, в частности, гуманитарная помощь, помощь в улучшении работы правоохранительных органов.