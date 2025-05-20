Поиск

США готовы помочь правительству Сирии избежать потери власти

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти США опасаются, что сирийское правительство может в скором времени лишиться власти, и потому Вашингтон готов оказывать поддержку Дамаску, заявил в Сенате госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы хотим помочь этим властям преуспеть, потому что альтернативой является полномасштабная гражданская война и хаос, которые, конечно же, могут дестабилизировать весь регион", - сказал он.

По оценке Рубио, новые власти Сирии столкнулись с серьезными внутренними трудностями, и потому "потенциальный коллапс, полномасштабная гражданская война могут наступить через несколько недель или несколько месяцев".

Рубио сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа позволит базирующимся в Турции американским дипломатам работать с сирийскими официальными лицами, чтобы определить, нужна ли им, в частности, гуманитарная помощь, помощь в улучшении работы правоохранительных органов.

Хроника 08 декабря 2024 года – 20 мая 2025 годаСмена власти в Сирии
Марко Рубио США Сенат Сирия Турция Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС принял решение снять экономические санкции с Сирии

Импорт Китаем нефти из Саудовской Аравии в апреле упал к марту на треть

В санкционный список ЕС включены 183 танкера

ЕС включил в 17-й пакет санкции против 189 судов

Евросоюз включил в санкционные списки по РФ 17 человек и 58 юридических лиц

Евросоюз включил в санкционные списки по РФ 17 человек и 58 юридических лиц

ЕК обусловила вступление в силу 17-го пакета санкций против РФ ходом переговоров

Трамп заявил европейским лидерам о нежелании вводить новые санкции против России

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6393 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2263 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });