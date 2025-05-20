США готовы помочь правительству Сирии избежать потери власти

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти США опасаются, что сирийское правительство может в скором времени лишиться власти, и потому Вашингтон готов оказывать поддержку Дамаску, заявил в Сенате госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы хотим помочь этим властям преуспеть, потому что альтернативой является полномасштабная гражданская война и хаос, которые, конечно же, могут дестабилизировать весь регион", - сказал он.

По оценке Рубио, новые власти Сирии столкнулись с серьезными внутренними трудностями, и потому "потенциальный коллапс, полномасштабная гражданская война могут наступить через несколько недель или несколько месяцев".

Рубио сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа позволит базирующимся в Турции американским дипломатам работать с сирийскими официальными лицами, чтобы определить, нужна ли им, в частности, гуманитарная помощь, помощь в улучшении работы правоохранительных органов.