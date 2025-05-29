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Посланник США по Сирии прибыл в Дамаск, поднял флаг над резиденцией посла

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Посол США в Турции Томас Баррак, назначенный также посланником по Сирии, в четверг совершает поездку в Дамаск, первую на этой должности, сообщают западные СМИ.

"Намерения США, точка зрения президента состоят в том, что нам надо дать шанс молодому сирийскому правительству, не вмешиваться, не выдвигать требований, не ставить условий, не подавлять своей культурой вашу", - заявил он журналистам в Дамаске.

В четверг Баррак поднял флаг США над резиденцией американского посла, впервые с 2012 года. США закрыли посольство в Дамаске в феврале 2012 года, примерно спустя год с начала вооруженного конфликта в этой стране.

Баррак также выразил надежду на нормальные отношения между Сирией и Израилем. "Сирия и Израиль - решаемая проблема. Но начать надо с диалога. Я бы сказал, нам надо начать просто с соглашения о ненападении, разговоре об ограничениях и границах", - сказал он.

Посланник добавил, что США более не считают Сирию государством-спонсором терроризма, с конца правления сирийского президента Башара Асада. Но, уточнил посланник, у американского Конгресса еще не истек период, за которой он должен вынести соответствующее решение.

Баррак напомнил, что Сирия находится под санкциями США с 1979 года, наиболее жесткие Вашингтон ввел в 2020 году.

Накануне Дональд Трамп объявил, что американский посол в Турции Баррак также будет выполнять функции посланника в Сирии. "Томас понимает, насколько огромен потенциал работы в Сирии с целью остановить радикализм, улучшить отношения, обеспечить мир на Ближнем Востоке. Действуя вместе, мы сделаем Америку и мир снова безопасными", - отметил президент.

На прошлой неделе глава Госдепа Марко Рубио сообщил, что администрация США на 180 дней поставила на паузу крупный пакет санкций против Сирии.

"Это делается, чтобы санкции не мешали нашим партнерам делать инвестиции для стабилизации и восстановления Сирии", - объяснил Рубио.

"Эта пауза облегчит поставки электроэнергии, воды, поможет работе по улучшению санитарных условий. Она поможет оказывать более эффективную гуманитарную помощь на всей территории Сирии", - добавил госсекретарь.

Дамаск Дональд Трамп США Сирия
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