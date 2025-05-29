Маск покидает пост главы DOGE

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что покидает пост главы департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов.

"Поскольку мое рабочее время в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы", - написал Маск в соцсети X.

"Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку это станет образом жизни всего правительства", - добавил он.

Тем временем представитель Белого дома сообщил телеканалу CNN, что Маск начнет процесс оформления документов на увольнение в четверг вечером.

Предприниматель объявил о своем решении на следующий день после того, как раскритиковал флагманский бюджетный законопроект Трампа, заявив, что он сводит на нет усилия департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов.

В интервью CBS Маск сказал, что разочарован заложенными в законопроект "крупными расходами, увеличивающими дефицит бюджета США и подрывающими работу, которую делает команда DOGE".

Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе одобрила 215 голосами "за" при 214 проголосовавших "против" предложенный Трампом проект бюджета, который предусматривает снижение налогов и увеличение расходов, в том числе оборонных. Теперь он рассматривается Сенатом.

Трамп называет законопроект "большим и прекрасным", а также, "вероятно, самым значительным" в истории США. При этом ему пришлось уговаривать нескольких республиканцев в Конгрессе поддержать бюджет, писала газета Financial Times.