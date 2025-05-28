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Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа

Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал флагманский бюджетный законопроект президента Соединенных Дональда Трампа, заявив, что он сводит на нет усилия департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов.

В интервью CBS Маск сказал, что разочарован заложенными в законопроект "крупными расходами, увеличивающими дефицит бюджета США и подрывающими работу, которую делает команда DOGE".

Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе одобрила 215 голосами "за" при 214 проголосовавших "против" предложенный Трампом проект бюджета, который предусматривает снижение налогов и увеличение расходов, в том числе оборонных. Теперь он рассматривается Сенатом.

Трамп называет законопроект "большим и прекрасным", а также, "вероятно, самым значительным" в истории США. При этом ему пришлось уговаривать нескольких республиканцев в Конгрессе поддержать бюджет, пишет газета Financial Times.

Инициатива президента вызывает критику экспертов, настаивающих на необходимости сокращения дефицита бюджета США, и Маск поддерживает это мнение.

"Я думаю, законопроект может быть большим или может быть прекрасным. Но я не уверен, что он может быть и тем, и другим одновременно. Мое личное мнение", - сказал он.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), дефицит бюджета страны в случае принятия законопроекта повысится на $3,3 трлн за 10 лет.

DOGE под руководством Маска на данный момент смогла добиться сокращения госрасходов на $175 млрд - это существенно ниже цели в $2 трлн, которую изначально озвучивал миллиардер.

В апреле Маск заявил, что существенно сократит время работы в DOGE с мая, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе, особенно на Tesla Inc.

Илон Маск США DOGE Дональд Трамп
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