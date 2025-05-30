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Представители Германии, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах в Стамбуле

Об этом заявил Келлог

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах по Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

"И с нами будет так называемая Е3 - советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании", - сказал Келлог в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, когда переговоры проходили в Лондоне именно Е3 помогли сформировать положения для Украины.

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