Представители Германии, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах в Стамбуле

Об этом заявил Келлог

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах по Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

"И с нами будет так называемая Е3 - советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании", - сказал Келлог в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, когда переговоры проходили в Лондоне именно Е3 помогли сформировать положения для Украины.