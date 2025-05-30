Поиск

Небензя заявил, что РФ настроена на продолжение прямых переговоров с Украиной

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мирные инициативы руководства России, настроенного на продолжение прямых переговоров с Украиной, понятны и очевидны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации.

"Настроены на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной, прерванного ею в апреле 2022 г. (...) Его результатом должно быть такое решение, которое надежно устранило бы первопричины украинского конфликта и угрозы безопасности нашей стране. (...) Украинской стороне предложено встретиться в Стамбуле 2 июня и обсудить содержание наших меморандумов с подходами к переговорному процессу", - сказал Небензя.

Он подчеркнул, что "до тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре", РФ будет продолжать уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом Украины.

Василий Небензя ООН Стамбул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Советник Трампа счел, что вердикт суда США по пошлинам удастся обжаловать

В британском Минобороны заявили о планах активизировать кибероперации против РФ и КНР

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В СВР обвинили оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине

DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

США запускают серийное производство модернизированной мощной ядерной авиабомбы

Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2276 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6445 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });