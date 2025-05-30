Небензя заявил, что РФ настроена на продолжение прямых переговоров с Украиной

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мирные инициативы руководства России, настроенного на продолжение прямых переговоров с Украиной, понятны и очевидны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации.

"Настроены на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной, прерванного ею в апреле 2022 г. (...) Его результатом должно быть такое решение, которое надежно устранило бы первопричины украинского конфликта и угрозы безопасности нашей стране. (...) Украинской стороне предложено встретиться в Стамбуле 2 июня и обсудить содержание наших меморандумов с подходами к переговорному процессу", - сказал Небензя.

Он подчеркнул, что "до тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре", РФ будет продолжать уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом Украины.