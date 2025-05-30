Маск останется неофициальным советником администрации Трампа

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Предприниматель Илон Маск продолжит работу в качестве неофициального советника администрации президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, Маск продолжит работать неофициальным советником президента и сможет посещать встречи в Белом доме в будущем.

Как отметили собеседники телеканала, Маск и Трамп расстались в хороших отношениях.

Тем не менее высокопоставленные чиновники Белого дома заявили, что были разочарованы комментариями предпринимателя относительно того, что Трамп называет его "большим, красивым законопроектом", появившимися за день до объявления Маска об уходе с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE).

Между тем агентство Bloomberg сообщает, что заместитель Маска в DOGE Стив Дэвис также покидает администрацию из-за окончания срока службы в качестве специального госслужащего. Агентство напоминает, что продолжительность работы специального госслужащего в правительстве ограничена 130 днями.

С уходом Дэвиса будущее усилий по сокращению государственных расходов США остается за чиновниками более низкого ранга в Белом доме и федеральных агентствах.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, правительства продолжит сокращать расходы и после ухода Маска.

"Мы благодарим его (Маска - ИФ) за службу. Мы благодарим его за то, что он помог DOGE сдвинуться с мертвой точки. И усилия по сокращению расточительства, мошенничества и злоупотреблений будут продолжены", - отметила она.

Ранее Маск сообщил, что покидает пост главы департамента эффективности правительства по сокращению расходов.

Предприниматель объявил о своем решении на следующий день после того, как раскритиковал флагманский бюджетный законопроект Трампа, заявив, что он сводит на нет усилия департамента эффективности правительства по сокращению расходов.

В интервью CBS Маск сказал, что разочарован заложенными в законопроект "крупными расходами, увеличивающими дефицит бюджета США и подрывающими работу, которую делает команда DOGE".