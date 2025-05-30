Что случилось этой ночью: пятница, 30 мая

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке. Никто не пострадал, подробности случившегося не сообщаются.

- Небензя заявил, что РФ настроена на продолжение прямых переговоров с Украиной. Он сообщил о предложении обсудить 2 июня в Стамбуле подходы к переговорному процессу.

- Маск останется неофициальным советником администрации Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленный источник.

- Апелляционный суд США приостановил действие запрета на тарифы, введенные Трампом. Инстанция разрешила президенту США продолжать взимать пошлины в соответствии с законом о чрезвычайном положении.

- 27 украинских БПЛА сбито за ночь над двумя регионами РФ. 15 дронов - над территорией Белгородской области, 12 - над территорией Курской области.