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Суд в Тбилиси арестовал одного из лидеров грузинской оппозиции Нику Мелия

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Один из лидеров грузинской оппозиции Ника Мелия решением Тбилисского городского суда в пятницу взят под стражу по обвинению отказа от сотрудничества с временной парламентской следственной комиссией, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно статье Уголовного кодекса, Мелия грозит тюремное заключение сроком до одного года. Следующее заседание суда по данному делу назначено на 12 июня.

На заседании суда Мелия оскорблял судью, называя его "рабом", но и плеснул в него водой из пластиковой бутылки.

Накануне Мелия был задержан в административном порядке за оскорбление полицейского.

По обвинению в отказе сотрудничать с парламентской следственной комиссией ранее в мае были арестованы бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили и лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Они отказались заплатить установленный судом залог, чтобы оставаться на свободе.

Тбилиси
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