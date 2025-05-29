В Тбилиси задержан один из лидеров оппозиции

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Один из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия вечером в четверг задержан полицейскими в Тбилиси, сообщил журналистам адвокат Георгий Кондахишвили.

"Пока никакого официального обвинения Мелия предъявлено не было. Его задержали в собственной автомашине в присутствии водителя и охранника. Я расцениваю это задержание, как похищение", - заявил адвокат.

Он связал задержание Мелия с судебным процессом против него в пятницу, на котором ему должны предъявить обвинение по статье Уголовного кодекса - отказ от сотрудничества с временной парламентской следственной комиссией, ему грозит тюремное заключение сроком на один год.

Несколько дней назад Мелия заявил журналистам, что не заплатит залога для нахождения на свободе и не явится на заседание суда, так как считает обвинение против себя, выдвинутое "нелегитимными властями", незаконным.

Ранее в течение последнего месяца по этой же статье Уголовного кодекса были задержаны и по решению суда заключены под стражу бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили и лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.