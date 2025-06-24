Еще один лидер оппозиции в Грузии арестован за отказ сотрудничать с парламентской комиссией

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе по решению Тбилисского городского суда арестован на семь месяцев в связи с отказом явиться для дачи показаний на заседание временной следственной парламентской комиссии, сообщают во вторник местные СМИ.

Вашадзе, которыйв правительстве Михаила Саакашвили был главным ответственным лицом за проведение реформ, не раз в последние месяцы заявлял, что не признает действующие грузинские власти.

В минувший понедельник по той же 349-й статье Уголовного кодекса - отказ от сотрудничества с временной следственной парламентской комиссией - судом были арестованы трое лидеров оппозиции: Зураб и Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе.