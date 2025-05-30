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SEC отозвала иск против криптобиржи Binance и ее основателя

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США официально отозвала иск против криптовалютной биржи Binance Holdings Inc. и ее основателя Чанпэна Чжао, сообщает CNBC.

Согласно документам, поданным в Окружной суд США по округу Колумбия, адвокаты SEC и Binance выразили желание прекратить разбирательства.

Иск был подан в июне 2023 года. Регулятор обвинял ответчиков в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами, в том числе в завышении объемов торгов, смешивании клиентских средств и незаконном обслуживании американских клиентов.

SEC также утверждала, что Binance незаконно организовала торговлю криптоактивами. Регулятор счел эти активы незарегистрированными ценными бумагами и предъявлял аналогичные обвинения Coinbase, Kraken и другим.

CNBC называет отзыв иска символичным окончанием одной из самых агрессивных кампаний против криптовалютной индустрии в американской истории.

Binance - крупнейшая в мире биржа цифровых активов по объему торгов.

Binance SEC США Чанпэн Чжао
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