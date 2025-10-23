Поиск

Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупной криптовалютной биржи Binance Holdings Inc. Чанпэна Чжао, сообщает в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на Белый дом.

"Он использовал свои конституционные полномочия, помиловав господина Чжао, который преследовался администрацией президента Джо Байдена в рамках ее войны против криптовалюты", - заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Газета со ссылкой на источники пишет, что Трамп подписал помилование в среду. До этого президент США давал понять приближенным лицам, что с сочувствием относился к Чжао, подвергавшемуся, по мнению президента, политическим преследованиям.

The Wall Street Journal отмечает, что это помилование, вероятнее всего, позволит Binance, которая является крупнейшей криптовалютной биржей в мире, вернуться в США. В ноябре 2023 года компания признала вину в нарушении правил борьбы с отмыванием денег в США, как и ее основатель Чжао, который покинул свой пост.

Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США официально отозвала иск против криптовалютной биржи и Чжао.

Также в марте The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писала, что представители семьи Трампа вели переговоры о приобретении доли в американском подразделении Binance. По словам источников, Чанпэн Чжао, который отбыл четырехмесячный тюремный срок в рамках дела о нарушении правил борьбы с отмыванием денег, пытался добиться помилования от администрации Трампа. Он остается крупнейшим акционером Binance.

Чанпэн Чжао, основавший Binance в 2017 году, отбыл срок заключения в США и вышел из тюрьмы в сентябре прошлого года. В настоящее время он живет в Абу-Даби.

