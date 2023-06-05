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SEC обвинила криптовалютную биржу Binance и её основателя в 13 нарушениях

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения криптовалютной бирже Binance Holdings Inc. и её основателю Чанпэну Чжао в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами.

Как говорится в сообщении SEC, регулятор обвиняет биржу в предоставлении доступа к платформе ряду состоятельных американцев, тогда как по правилам незарегистрированные в США биржи не имеют права оказывать услуги гражданам США.

Кроме того, "Чжао и Binance вводили инвесторов в заблуждение относительно процедур контроля за рисками и неверно указывали объемы торгов, скрывая при этом операторов платформы", отметил глава SEC Гэри Генслер.

Цена биткойна на 19:52 по московскому времени опустилась на 5,5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составила $25,745 тыс.

Курс эфира (Ether) упал на 5%, до $1,809 тыс.

SEC Binance Чанпэн Чжао
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