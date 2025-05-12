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ЕС планирует ввести санкции против полутора сотен связанных с РФ судов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти ЕС собираются добавить в санкционные списки по РФ 149 судов в связи с несоблюдением ими ограничений Евросоюза против РФ в нефтяной сфере, передает в понедельник портал EUobserver со ссылкой на проект Еврокомиссии (ЕК).

Среди этих судов - 25 танкеров, которые сейчас находятся в Балтийском или Северном морях.

"Они относятся к 149 судам, которые добавят в "черные списки" судов, помогающих России обходить западное нефтяное эмбарго, говорится в предложении ЕК, с которым ознакомился EUobserver", - информирует портал.

Внесение в список означает, что в случае вступления решения в силу 20 мая судам будет запрещено заходить в порты стран ЕС и пользоваться услугами компаний ЕС для страхования, заправки или ремонта.

При этом только 15 из 149 судов, упомянутых в документе, ходят под российским флагом.

EUobserver отмечает, что из судов, указанных в документе, 38 ходят под флагами Панамы, 17 - Коморских островов, 14 - Барбадоса, 8 - Джибути, 9 - Гайаны, 8 - Сьерра-Леоне, 6 - Антигуа и Барбуда, 6 - Палау, по четыре судна - под флагами Островов Кука, Гвинеи и Сингапура и по три судна - Гамбии и Гвинеи-Бисау.

"Большинство делегаций стран ЕС поддерживают предложение. Некоторые запросили больше времени для анализа ситуации", - сообщил портал со ссылкой на одного из дипломатов Евросоюза.

Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщало, что в ЕК предлагают в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения в отношении 60 физлиц и юрлиц, а также примерно 150 судов.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что 17-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может быть принят 20 мая.

Санкции ЕС требуют единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС и должны продлеваться каждые шесть месяцев.

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