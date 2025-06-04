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Правительство Германии одобрило пакет налоговых льгот для компаний на 46 млрд евро

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство Германии одобрило пакет налоговых послаблений на общую сумму 46 млрд евро для поддержки бизнеса и экономики в целом на период с 2025 по 2029 год включительно, сообщает Reuters со ссылкой на Минфин ФРГ.

Пакет включает льготные правила амортизации, позволяющие компаниям быстрее списывать стоимость активов, в том числе, в объеме до 30% в год в первые три года.

Он также предусматривает снижение ставки корпоративного налога на 1 процентный пункт в год в течение пяти лет - с 2028 до 2032 включительно. К концу пятилетнего периода ставка налога опустится до 10%.

Кроме того, в одобренный пакет включены налоговые вычеты для компаний, покупающих электромобили.

Меры, которые требуют одобрения парламента, как ожидается, сократят налоговые доходы государства на 2,5 млрд евро в текущем году, а к 2028 году потери налоговых поступлений достигнут 12 млрд евро.

Правительство рассчитывает направить проект на рассмотрение парламента в июне, до летних каникул.

Минфин Германия ФРГ
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