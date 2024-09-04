Поиск

Правительство Германии предложило налоговые льготы для корпоративных электрокаров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Германии предложило налоговые льготы для поощрения использования электромобилей после прекращения в прошлом году программы субсидирования, призванной ускорить переход на "зеленую энергетику".

Согласно законопроекту, одобренному кабинетом канцлера Олафа Шольца в среду, компании смогут вычитать из налоговой базы до 40% стоимости недавно приобретенных электромобилей и соответствующих требованиям транспортных средств с нулевым уровнем выбросов из своих налоговых выплат в год их покупки. Этот коэффициент в последующие годы будет постепенно снижаться до 6%, сообщают западные СМИ.

По оценке правительства, это обойдется бюджету в среднем примерно в 465 млн евро в год в период 2024-2028 гг.

Кроме того, служебные электрокары и автомобили с нулевым уровнем выбросов стоимостью не более 95 тыс. евро будут иметь право на льготный налоговый режим по сравнению с 75 тыс. евро в настоящее время, согласно предложению правительства, которое теперь будет направлено на рассмотрение в парламент.

Новые меры являются частью более широкого правительственного пакета мер по стимулированию экономического роста.

Регистрация новых электромобилей в Германии в июле рухнула на 36,8% относительно того же месяца прошлого года. Потенциальных покупателей не устраивает, в том числе, нехватка зарядных станций, ассортимент и стоимость автомобилей.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели санкции против RT и Маргариты Симоньян

Сербский вице-премьер заявил, что Белград никогда не введет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: среда, 4 сентября

ЦАХАЛ предупредил, что активизация боевых действий в Газе чревата гибелью заложников

Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

В Кремле считают, что перестановки в правительстве Украины не повлияют на перспективы переговоров

Россия продолжает контакты с Израилем по заложникам в секторе Газа

Минюст США предъявил обвинения шести представителям руководства ХАМАС

Минюст США предъявил обвинения шести представителям руководства ХАМАС

США заявили, что Израиль согласился на частичный вывод войск из Филадельфийского коридора

Что произошло за день: вторник, 3 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });