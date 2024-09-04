Правительство Германии предложило налоговые льготы для корпоративных электрокаров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Германии предложило налоговые льготы для поощрения использования электромобилей после прекращения в прошлом году программы субсидирования, призванной ускорить переход на "зеленую энергетику".

Согласно законопроекту, одобренному кабинетом канцлера Олафа Шольца в среду, компании смогут вычитать из налоговой базы до 40% стоимости недавно приобретенных электромобилей и соответствующих требованиям транспортных средств с нулевым уровнем выбросов из своих налоговых выплат в год их покупки. Этот коэффициент в последующие годы будет постепенно снижаться до 6%, сообщают западные СМИ.

По оценке правительства, это обойдется бюджету в среднем примерно в 465 млн евро в год в период 2024-2028 гг.

Кроме того, служебные электрокары и автомобили с нулевым уровнем выбросов стоимостью не более 95 тыс. евро будут иметь право на льготный налоговый режим по сравнению с 75 тыс. евро в настоящее время, согласно предложению правительства, которое теперь будет направлено на рассмотрение в парламент.

Новые меры являются частью более широкого правительственного пакета мер по стимулированию экономического роста.

Регистрация новых электромобилей в Германии в июле рухнула на 36,8% относительно того же месяца прошлого года. Потенциальных покупателей не устраивает, в том числе, нехватка зарядных станций, ассортимент и стоимость автомобилей.