Глава Бундесбанка отметил, что Германия особенно уязвима для торговых пошлин США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Германия особенно уязвима для американских торговых пошлин, которые могут негативно отразиться на росте экономики, уже пережившей два года спада подряд, сказал президент Бундесбанка Йоахим Нагель в понедельник.

Выступая на мероприятии во Франкфурте, он отметил затянувшуюся слабость ориентированной на экспорт германской промышленности, обусловленную, помимо структурных проблем, потерей конкурентоспособности на мировых рынках и их долей из-за субсидирования производства в Китае и роста производственных затрат в самой Германии, в том числе на фоне подорожания энергоносителей.

Эта слабость привела к тому, что в 2024 году ВВП Германии впервые с 2003 года уменьшился второй год подряд. В 2024 году сокращение экономики страны с поправкой на инфляцию и календарные факторы составило 0,2%, сказал Нагель, добавив, что в текущем году ситуация вряд ли заметно улучшится.

Декабрьский прогноз Бундесбанка предполагает, что рост германского ВВП в 2025 году составит всего 0,2%, тогда как в июне он оценивался в 1,1%.

Будущие перспективы сопряжены с высокой неопределенностью, которую усугубила смена политики в США, отметил Нагель.

Ориентированная на экспорт экономика Германии сильно пострадает от американского протекционизма, добавил он, напомнив, что в 2023 году ФРГ была крупнейшим европейским экспортером в Соединенные Штаты в абсолютном выражении.

Декабрьский прогноз не учитывает возможные последствия торговой политики администрации президента Дональда Трампа, однако в Бундесбанке провели их моделирование с учетом последних заявлений и мер, а также обещаний, данных Трампом в ходе предвыборной кампании. Кроме того, учитывались анонсированные налоговые льготы и последствия масштабной депортации иммигрантов из США, а также потенциальные ответные пошлины со стороны торговых партнеров Штатов и общее возрастание макроэкономической неопределенности на этом фоне.

Моделирование показало, что от смены политики Вашингтона пострадает не только экономика Германии, но и сами США.

"Потеря покупательной способности и увеличение стоимости производственных ресурсов перевесят любые конкурентные преимущества, которые американская промышленность может получить от пошлин, - отметил Нагель. - Протекционизм ведет к снижению благосостояния всех затронутых стран".