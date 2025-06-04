Совбез России сообщил о переговорах Сергея Шойгу с Ким Чен Ыном

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили развитие сотрудничества, а также ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

"В ходе встречи состоялся обстоятельный диалог по широкому кругу проблем международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины, и перспективам развития двусторонних отношений между Россией и КНДР в духе подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.

"Шойгу и Ким Чен Ын обсудили перспективы восстановления Курской области", - заявили в Совбезе.

Стороны также рассмотрели "конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов", которые принимали участие в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов, которые содержались в ранее направленном послании российского президента главе КНДР.

Шойгу по поручению президента Владимира Путина посетил Пхеньян, где провел переговоры с лидером КНДР. Прошлый визит секретаря Совбеза в КНДР состоялся 21 марта 2025 года.

28 мая Шойгу в Москве на встрече с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ заявил, что оценивает как подвиг действия военных КНДР, которые совместно с российскими силами освобождали территорию Курской области от ВСУ.

Между Россией и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и Северная Корея ратифицировали его в ноябре.