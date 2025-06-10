Китайско-американские торговые консультации стартовали в Лондоне

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Переговоры по торгово-экономическим вопросам между высокопоставленными представителями Китая и США в рамках созданного Китайско-американского механизма экономических и торговых консультаций начались накануне в Лондоне, сообщает во вторник министерство коммерции КНР.

"9 июня по местному времени член политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и США начали в Лондоне первое заседание Китайско-американского механизма экономических и торговых консультаций", - говорится в сообщении ведомства.

Договоренность о создании механизма была достигнута в первом раунде китайско-американских торговых переговоров в Женеве 10-11 мая.

Член американской делегации - министр финансов США Скотт Бессент - охарактеризовал встречу в понедельник как "положительную", а министр торговли Гарвард Латник - как "плодотворную", подчеркнул Bloomberg.

После женевских переговоров КНР и США обменялись взаимными обвинениями по поводу ограничений на поставки в Китай передовых полупроводников, выдачи виз для китайских студентов в американских вузах и введенного Китаем контроля над экспортом редкоземельных металлов, которые американские представители назвали "жизненно важными" для автопроизводителей и других отраслей промышленности.

Мировые СМИ сходятся во мнении, что вопрос об экспорте редкоземельных металлов станет одной из важнейших тем обсуждения.

Президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам итоги его телефонной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся на прошлой неделе, заявил, что китайский лидер согласился возобновить экспорт редкоземельных минералов в США.

После этого представитель Минкоммерции Китая пояснил, что продукция, связанная с редкоземельными металлами, "имеет военное и гражданское назначение", отношение к национальной безопасности страны.

"Китай осуществляет экспортный контроль над товарами, связанными с редкоземельными металлами, в соответствии с законом. Его целью является более эффективная защита национальной безопасности и интересов" - говорится в распространенном заявлении министерства.

В нем отмечено, что Китай учитывает "разумные потребности и озабоченности различных стран в гражданской сфере", уже одобрил определенное количество заявок на поставки и "будет продолжать это делать".