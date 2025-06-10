Поиск

В Австрии пройдет трехдневный траур после стрельбы в школе в Граце

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Кристан Штокер объявил о трехдневном национальном трауре по жертвам нападения на школу в городе Грац, сообщает газета Kleine Zeitung.

"Канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил трехдневный национальный траур. Флаги приспустят, все праздничные мероприятия в федеральной земле Штирия, запланированные на этот период, отменят", - сообщает газета.

Минуту молчания в память о жертвах преступления назначили на среду, в 10:00 по местному времени (11:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что не менее 10 человек, в том числе нападавший, погибли при стрельбе в школе в Граце на юго-востоке Австрии. По крайней мере 12 человек получили серьезные ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По информации СМИ, преступник когда-то являлся учеником этой школы, но не окончил ее. Также было установлено, что нападавший – австриец, и он имеет разрешение на хранение двух видов огнестрельного оружия – длинноствольного и ручного.

Австрия Грац Кристиан Штокер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на вооружения для Киева в 2026 году

Более 100 человек задержали в ночь на вторник во время протестов в Лос-Анджелесе

Более 100 человек задержали в ночь на вторник во время протестов в Лос-Анджелесе

Минобороны сообщило о втором обмене пленными с Украиной по стамбульским договоренностям

В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

Глава ЕК надеется добиться снижения потолка цены на российскую нефть на саммите G7

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн

Суд запретил "Нафтогазу Украины" исполнять любые решения по транзитному соглашению-2019

В Израиле сообщили о въезде в Газу 62 грузовиков с гуманитарной помощью

Число убитых при стрельбе в школе в Австрии выросло до 10 человек

Власти Израиля опровергли передачу Украине ЗРК Patriot

Власти Израиля опровергли передачу Украине ЗРК Patriot
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6526 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });