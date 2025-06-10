В Австрии пройдет трехдневный траур после стрельбы в школе в Граце

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Кристан Штокер объявил о трехдневном национальном трауре по жертвам нападения на школу в городе Грац, сообщает газета Kleine Zeitung.

"Канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил трехдневный национальный траур. Флаги приспустят, все праздничные мероприятия в федеральной земле Штирия, запланированные на этот период, отменят", - сообщает газета.

Минуту молчания в память о жертвах преступления назначили на среду, в 10:00 по местному времени (11:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что не менее 10 человек, в том числе нападавший, погибли при стрельбе в школе в Граце на юго-востоке Австрии. По крайней мере 12 человек получили серьезные ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По информации СМИ, преступник когда-то являлся учеником этой школы, но не окончил ее. Также было установлено, что нападавший – австриец, и он имеет разрешение на хранение двух видов огнестрельного оружия – длинноствольного и ручного.