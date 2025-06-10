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В Граце в больнице умер один из пострадавших при стрельбе в школе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Граце число погибших в результате стрельбы в школе выросло до 11. О смерти одного из раненых взрослых сообщила университетская клиника, где лечат пострадавших, передает Sky News.

По словам врачей, еще один взрослый раненый находится в критическом состоянии. Kronen Zeitung сообщает о 12 раненых, состояние девяти из них - тяжелое. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.

Глава МВД Австрии Герхард Карнер сообщил, что стрельбу открыл бывший ученик этой же школы, который ее не закончил. В полиции рассказали, что он вошел в здание с двумя единицами огнестрельного оружия, которым владел легально. Стрелял он по людям в двух классах, затем покончил с собой. Ему был 21 год. Следствие считает, что он действовал в одиночку. Ранее в зону внимания полиции он не попадал.

В Австрии объявлен трехдневный общенациональный траур по погибшим.

МВД Грац Герхард Карнер Австрия
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