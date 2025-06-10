Число убитых при стрельбе в школе в Австрии выросло до 10 человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Не менее 10 человек, в том числе нападавший, погибли при стрельбе в школе в Граце на юго-востоке Австрии, сообщают во вторник европейские СМИ.

По их данным, стрельбу открыл 22-летний бывший ученик этого заведения.

Кроме того, еще около 30 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным газеты The Guardian, это крупнейшая по числу жертв атака подобного рода в послевоенной истории Австрии.

Ряд европейских лидеров выразили соболезнования в связи с произошедшим, в частности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее во вторник в школе в австрийском Граце произошла стрельба. Сообщалось, что были убиты девять человек: семь учеников и один взрослый, а также предполагаемый стрелок.