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Китай может приостановить действие 125-процентных пошлин на ряд товаров США

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Правительство КНР рассматривает возможность приостановки действия 125-процентных пошлин в отношении некоторых товаров США, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Власти Китая рассматривают возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие, как этан", - заявили собеседники агентства.

Также, по некоторым данным, Пекин, вероятно, готовится отменить дополнительные пошлины как минимум на восемь категорий товаров, связанных с полупроводниками.

По информации Bloomberg, стороны также обсуждают отмену пошлин на аренду самолётов Китаем у США. Агентство напоминает, что китайские авиакомпании, как и многие другие, не владеют всеми своими воздушными суднами.

Послабления, которые рассматривает Китай, будут ответом на сделанные недавно аналогичные шаги американской стороны. Ранее в этом месяце США исключили электронику из списка товаров, попадающих под пошлину в 145% на импорт из Китая. Так, США освободили китайские ноутбуки, жёсткие диски, процессоры, микросхемы памяти и плоские дисплеи от пошлин.

Список исключений всё ещё находится в процессе проработки. Власти КНР попросили компании предоставить списки импортируемых из США товаров, которые им наиболее необходимы.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что введенные им пошлины на китайские товары в 145% являются слишком высокими, и пообещал, что снизит их после заключения торгового соглашения с Пекином. В свой черед The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин на китайский импорт, чтобы ослабить напряженность в отношениях с Пекином. По словам одного высокопоставленного источника в Белом доме, пошлины в отношении китайских товаров могут быть понижены до 50-65%.

Также Трамп заявлял, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем. Но в МИД Китая назвали ложными утверждения властей США о начале переговоров с Пекином по теме пошлин.

Дональд Трамп Китай США
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