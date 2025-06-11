Поиск

Трамп теряет уверенность в вопросе заключения с Ираном сделки по атому

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что стал менее оптимистично относиться к возможности заключения с Тегераном соглашения по ядерному вопросу.

"Я гораздо менее, чем пару месяцев назад, уверен, что удастся заключить сделку", - прокомментировал Трамп ситуацию вокруг переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме в подкасте Pod Force One.

Глава американской администрации добавил, что независимо от того, заключит ли Тегеран сделку с Вашингтоном, США не позволят Ирану обладать ядерным оружием.

В миреГлава CENTCOM передал Трампу возможные сценарии действий ВС США в отношении ИранаЧитать подробнее

Президент США отметил, что предпочел бы решить этот вопрос мирным путем, но не уверен, что Иран в равной степени хочет того же.

"Мне кажется, в Иране сделают неправильный выбор, но посмотрим. Время покажет", - сказал Трамп.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман.

Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США протесты против иммиграционной политики идут в десяти штатах и столице

Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии

Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии

ЕС нацелен на достижение торгового соглашения с США к 9 июля

ЕС нацелен на достижение торгового соглашения с США к 9 июля

Маск заявил, что сожалеет о некоторых высказываниях с критикой Трампа

Губернатор Техаса заявил о размещении Нацгвардии в штате

Губернатор Техаса заявил о размещении Нацгвардии в штате

Что случилось этой ночью: среда, 11 июня

Фондовые индексы США завершили торги ростом

Фондовые индексы США завершили торги ростом

Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков в городе

Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков в городе

США вернут названия переименованным при Байдене семи военным базам

Верховный суд оставил в силе приговор экс-президенту Аргентины Фернандес де Киршнер

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });