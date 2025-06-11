Трамп теряет уверенность в вопросе заключения с Ираном сделки по атому

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что стал менее оптимистично относиться к возможности заключения с Тегераном соглашения по ядерному вопросу.

"Я гораздо менее, чем пару месяцев назад, уверен, что удастся заключить сделку", - прокомментировал Трамп ситуацию вокруг переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме в подкасте Pod Force One.

Глава американской администрации добавил, что независимо от того, заключит ли Тегеран сделку с Вашингтоном, США не позволят Ирану обладать ядерным оружием.

Президент США отметил, что предпочел бы решить этот вопрос мирным путем, но не уверен, что Иран в равной степени хочет того же.

"Мне кажется, в Иране сделают неправильный выбор, но посмотрим. Время покажет", - сказал Трамп.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман.

Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.