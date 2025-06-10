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Глава CENTCOM передал Трампу возможные сценарии действий ВС США в отношении Ирана

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Майкл Курилла заявил в Конгрессе, что направил президенту Дональду Трампу варианты действий, которые могут предпринять американские военные в отношении Ирана. Об этом сообщают западные СМИ.

"Я предоставил главе Минобороны и президенту широкий выбор вариантов", - ответил он на вопрос о готовности CENTCOM действовать в случае нежелания Ирана отказаться от его амбиций в ядерной сфере.

Задавший вопрос конгрессмен-республиканец Майк Роджерс затем поинтересовался, можно ли считать ответ Куриллы подтверждением готовности CENTCOM действовать. На этот уточняющий вопрос командующий CENTCOM ответил утвердительно.

В зону ответственности CENTCOM входят Ближний Восток, Восточная Африка, Центральная Азия.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

В конце мая в Тегеране получили американские предложения по достижению соглашения в ядерной сфере. 9 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона скоро передаст США через Оман предложения по ядерной программе Ирана.

В МИД Ирана ранее сообщили, что очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме запланирован на 15 июня, он пройдет в Омане. 9 июня Трамп сказал, что новый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Ирана планируется на четверг, 12 июня.

Иран Конгресс США Оман CENTCOM Дональд Трамп Майкл Курилла
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