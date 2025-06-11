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В западных спецслужбах считают, что Иран затягивает переговоры с США, чтобы защитить ядерные объекты

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Представители разведслужб западных стран считают, что Иран пытается за счет продолжительных переговоров с США выиграть время и подготовиться к возможным ударам по объектам своей ядерной программы, сообщает в среду The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Пока идут переговоры по атому, причем Иран запланировал еще одну встречу, он использует время для модернизации ядерных объектов таким образом, чтобы снизить урон от возможного военного удара по ним", - цитирует издание слова источников в разведслужбах.

По данным газеты, за прошедшие недели израильские и европейские чиновники предупреждали администрацию США, что Иран намеренно затягивает переговоры. Эту тему также обсуждали по телефону американский прези‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌дент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, наоборот, добивается полного свертывания ядерной программы.

Трамп ранее заявил, что стал менее оптимистично относиться к возможности заключения с Тегераном соглашения по ядерному вопросу.

Напротив, глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил уверенность, что Тегеран и Вашингтон могут достичь соглашения на переговорах по иранской ядерной программе в скором времени.

Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Иран США
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