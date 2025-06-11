Глава UniCredit потребовал от властей Италии разъяснить требования к сделке с Banco BPM

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit SpA отзовет заявку на покупку Banco BPM SpA, если правительство Италии не прояснит выдвигаемые им условия сделки, заявил на конференции Goldman Sachs главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел. Об этом сообщает Bloomberg.

"Если не до конца ясно, что они имеют в виду, то как только мы закроем сделку, у нас будет риск получить штраф на 20 млрд евро, - сказал он. - Вероятность того, что мы возьмем на себя такой риск, равна нулю, и поэтому если их "золотое право" (позволяет блокировать решения представляющих для страны стратегическую значимость компаний - ИФ) не будет прояснено в той или иной форме, мы все отменим".

Орчел оценивает вероятность того, что UniCredit пойдет на эту сделку, в 20% или меньше.

Итальянские власти в апреле выдвинули широкий спектр условий для сделки по приобретению Banco BPM. UniCredit подал в суд, чтобы опротестовать это решение.

‌‌‌‌​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌UniCredit сообщал, что эти условия предполагают ограничения, относящиеся в первую очередь к тому, каким образом объединенный фининститут будет осуществлять кредитную деятельность и управление ликвидностью.

На прошлой неделе стороны вели конструктивные переговоры, заявляет UniCredit.

По словам Орчела, государства и политики стали составляющими всех сделок. "Я не критикую, это факт, - сказал он. - Так что в банковских M&A это надо учитывать. Мы всегда это учитываем. Но сейчас это не просто призывы к нравственности, не слова о необходимости диалога. Если они блокируют, они блокируют".

UniCredit сделал предложение о покупке Banco BPM в ноябре прошлого года, оценив тогда банк в 10,1 млрд евро. Предложение, однако, было отклонено. В апреле UniCredit заявил, что оферта на выкуп акций Banco BPM будет действовать с 28 апреля по 23 июня.