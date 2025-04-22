UniCredit "подвесил" покупку Banco BPM из-за условий властей Италии

В банке заявили, что требования касаются в том числе ограничения российских операций

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - UniCredit затрудняется с принятием окончательного решения относительно своего предложения о покупке конкурирующего Banco BPM из-за условий, выдвинутых властями Италии для одобрения сделки.

Как сообщает UniCredit, эти условия предполагают ограничения, относящиеся, в первую очередь, к тому, каким образом объединенный фининститут будет осуществлять кредитную деятельность и управление ликвидностью.

Кроме того, ограничения касаются российских операций UniCredit, а также управления активами компании Anima, которую покупает Banco BPM.

"UniCredit планирует сохранить или увеличить долю объединенного фининститута в сегменте малого и среднего бизнеса, поддерживая его за счет лучших продуктовых решений, - говорится в пресс-релизе банка. - Мы также намерены продолжать управление активами клиентов в строгом соответствии с их интересами".

UniCredit привержен дальнейшему сокращению присутствия в России, которое уже уменьшил примерно на 90% за последние три года, в соответствии с решением Европейского центробанка.

В UniCredit считают, что требования властей Италии могут ограничить свободу банка и способность принимать обоснованные и взвешенные решения в будущем, а также привести к непреднамеренным последствиям (например, к наложению штрафов за несоблюдение какого-либо из предписаний).

Банк направил свои замечания регулирующим органам и ждет их ответа.

"До получения ответа UniCredit не сможет принять окончательного решения по дальнейшим действиям в отношении покупки Banco BPM", - говорится в пресс-релизе.

С начала 2025 года капитализация UniCredit выросла на 25,8%.