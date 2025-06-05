Еврокомиссия разрешит UniCredit купить конкурирующий Banco BPM

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) уведомила UniCredit, что не будет проводить углубленную проверку его потенциальной сделки по покупке конкурирующего Banco BPM.

Как говорится в сообщении UniCredit, регулятор проинформировал банк в письме, что закрывает предварительную проверку и разрешит ему купить Banco BPM.

Сама ЕК пока не объявила об одобрении сделки.

UniCredit сделал предложение о покупке Banco BPM в ноябре прошлого года, оценив тогда банк в 10,1 млрд евро. Предложение, однако, было отклонено. В апреле UniCredit заявил, что оферта на выкуп акций Banco BPM будет действовать с 28 апреля по 23 июня.

Акции UniCredit прибавляют в цене 0,4% в ходе торгов в четверг, Banco BPM - 0,9%.