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Польша и балтийские страны согласовали общий проект обороны восточной границы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - На полигоне Руднинкай в Литве в пятницу состоялась презентация проекта обороны восточной границы Евросоюза, который укрепит границу с Россией и Белоруссией общей протяженностью 2,3 тыс. км, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"Четыре страны (Польша, Литва, Латвия и Эстония, - "ИФ") совместно согласовали Инициативу по восточной границе. Целью данного проекта является укрепление границы Европейского союза с Россией и Белоруссией на глубину 20-40 километров путем создания современных оборонительных заграждений и систем", - говорится в сообщении.

"Проект основывается на существующих национальных инициативах - "Балтийская линия обороны" и "Восточный щит" Польши, обеспечивая эффективное использование ресурсов и избегая дублирования мер. Он связывает, синхронизирует и демонстрирует совместные действия государств по защите своих границ", - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что проект, завершение реализации которого намечено на 2028 год, "включает в себя передовые технологии, в том числе системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, другие решения в области военной инженерии, а также расширенные возможности разведки".

Евросоюз Латвия Литва Польша Эстония Белоруссия
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