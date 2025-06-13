США перебрасывают военных на Ближний Восток на фоне эскалации ситуации в регионе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американское командование направляет корабли и другие военные силы на Ближний Восток в связи с ростом напряженности в регионе, передает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Два представителя американских властей заявили, что США переводят корабли и другие военные ресурсы на Ближний Восток в ответ на удары Израиля по Ирану и возможную ответную атаку Тегерана", - сообщает агентство.

В частности, командование ВМС отправляет эсминец с ракетным вооружением USS Thomas Hudner в восточную часть Средиземного моря и еще один эсминец, название которого AP не приводит.

По словам одного из собеседников агентства, в пятницу президент США Дональд Трамп проводит встречу с членами Совета национальной безопасности, включая шефа Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​в Дэна Кейна.

На фоне израильских ударов по Ирану в Аравийском море находится американский авианосец USS Carl Vinson, палубная авиация которого располагает четырьмя эскадрильями боевых самолетов. В частности, авианосец несет 36 истребителей F/A-18 и 12 истребителей пятого поколения F-35.

В состав американской авианосной ударной группировки, находящейся к юго-востоку от Ирана в Аравийском море, входят ракетный крейсер и два эсминца, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Аравийском море также на дежурстве находится американская атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести 154 ракеты Tomahawk. Кроме того, на базе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане размещена группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Они прибыли туда еще 8 мая.