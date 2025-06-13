Авианосец ВМС США "Карл Винсон" находится вблизи Ирана с почти 50 истребителями

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На фоне израильских ударов по Ирану в Аравийском море находится американский авианосец USS Carl Vinson, палубная авиация которого располагает четырьмя эскадрильями боевых самолетов, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

В частности, авианосец несет 36 истребителей F/A-18 и 12 истребителей пятого поколения F-35.

Как сообщили изданию Yedioth Ahronoth источники в израильской службе безопасности, Соединенные Штаты не участвовали в пятницу в операции против Ирана. Однако они оказали помощь Израилю в перехвате ударных иранских дронов, выпущенных Исламской Республикой по израильским целям. О каких именно средствах помощи в отражении налетов может идти речь, не указывается.

В пятницу более 200 израильских самолетов были за‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​действовано в налетах на военные и ядерные объекты Ирана. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин сообщил на брифинге, что "по всему Ирану было поражено более 100 целей", добавив, что было использовано "более 330 различных боеприпасов".

В состав американской авианосной ударной группировки, находящейся к юго-востоку от Ирана в Аравийском море, входят ракетный крейсер и два эсминца, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Аравийском море также на дежурстве находится американская атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести 154 ракеты Tomahawk. Кроме того, на базе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане размещена группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Они прибыли туда еще 8 мая.