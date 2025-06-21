США нарастили группировку эсминцев ПРО в Средиземноморье до пяти кораблей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - ВМС США направили в Средиземное море еще два эсминца противоракетной обороны, теперь их группировка там составляет уже пять таких кораблей, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов, ссылаясь на официальный военный источник.

В Средиземноморье вошли эсминцы USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin. В восточной части Средиземного моря с понедельника уже действуют эсминцы USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans.

Все пять кораблей помимо крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км оснащены противоракетами Standard Missile 3, способными перехватывать баллистические ракеты. Они базируются на базе в Роте в Испании и являются составными частями европейской системы противоракетной обороны.

В прошлом году эсминцы ПРО ВМС США впервые применили противоракеты Standard Missile 3 для перехвата иранских баллистических ракет, запущенных по Израилю в ответ на израильский удар по посольству Ирана в столице Сирии Дамаске.