США помогают Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты участвуют в перехвате ракет, запущенных Ираном по Израилю, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на источники.

"США помогают перехватывать баллистические ракеты", - говорится в публикации. Какую именно помощь оказывает Вашингтон, не уточняетс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌я.

Ранее Иран запустил ракеты в сторону Израиля в ответ на израильские удары в ночь на пятницу.

По данным ЦАХАЛ, Тегеран запустил около 150 ракет.

По информации ближневосточных СМИ, ракеты повредили девять объектов на территории Израиля, 15 человек получили ранения.