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США помогают Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты участвуют в перехвате ракет, запущенных Ираном по Израилю, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на источники.

"США помогают перехватывать баллистические ракеты", - говорится в публикации. Какую именно помощь оказывает Вашингтон, не уточняетс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌я.

Ранее Иран запустил ракеты в сторону Израиля в ответ на израильские удары в ночь на пятницу.

По данным ЦАХАЛ, Тегеран запустил около 150 ракет.

По информации ближневосточных СМИ, ракеты повредили девять объектов на территории Израиля, 15 человек получили ранения.

США Израиль Иран ракеты перехват
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