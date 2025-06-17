ВМС США принимали участие в уничтожении запущенных Ираном по Израилю ракет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ВМС США и американские наземные системы ПВО помогли отбивать ракетные удары Ирана по Израилю, сообщает во вторник NBC News со ссылкой на источники.

"Два американских чиновника подтвердили NBC News информацию, что для защиты от иранских ракет, нацеленных на Израиль, задействовали американские корабли и системы наземного базирования для перехвата ракет", - передает телеканал.

Его собеседники уточнили, что американские военные сбили сравнительно мало ракет. Источники не конкретизировали, сколько всего ракет перехватили, и когда именно это произошло.

13 июня портал Axios со ссылкой на источники передавал, что американская сторона оказывает Израилю помощь с перехватом ракет, запущенных Ираном.