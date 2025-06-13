Армия обороны Израиля заявила об упреждающем ударе по ядерным объектам Ирана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильские ВВС атаковали десятки военных объектов Ирана, включая ядерные, сообщила Армия обороны Израиля

"ЦАХАЛ начал упреждающее, точное, комбинированное наступление, основанное на высококачественных разведданных, чтобы нанести удар по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ уточнили, что десятки самолетов атаковали десятки иранских военных целей, в том числе ядерные объекты, "первый этап" завершен.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац предупредил об атаке иранских ракет и беспилотников. В Израиле введено чрезвычайное положение, отменены работа, учеба и собрания.



Он добавил, что в последние недели у Израиля "появились признаки" того, что Иран стремится создать ядерную бомбу.

"Сейчас мы находимся в стратегически ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌выгодном положении и близки к точке невозврата, и у нас не было другого выбора, кроме как принять меры", - сказал Кац.