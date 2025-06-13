Поиск

Макрон возложил ответственность за обострение на Ближнем Востоке на Тегеран

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Эммануэль Макрон оценил ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы, как угрозу "для Израиля и для всех", президент Франции считает, что Тегеран "близок к критической стадии", которая позволит производить атомное оружие.

В миреУдар Израиля по Ирану: что известно на данный моментУдар Израиля по Ирану: что известно на данный моментЧитать подробнее

"Мы не можем жить в мире, в котором Иран обладает атомным оружием", - заявил Макрон в пятницу на пресс-конференции, которую транслировали французские СМИ.

Французский лидер напомнил, что Париж давно и много раз осуждал иранскую ядерную программу, однако Иран продолжал производить обогащенный уран.

По мнению Макрона, эта страна "нарушила все правила и все свои обещания". К тому же, отме‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌тил он, Иран ускоренными темпами разрабатывал баллистические ракеты, и некоторые из них были бы способны достигать французской территории.

Израильские удары по Ирану, к которым, по словам Макрона, Франция отношения не имеет, "вероятно, должны продолжиться", и они знаменуют новый этап в напряженности на Ближнем Востоке.

Французский лидер считает, что ответственность за израильские атаки лежит на Иране.

При этом президент Франции воздержался от одобрения военного пути, избранного Израилем, сказав, что Париж предпочитает дипломатические меры, которыми можно убедить Тегеран отказаться от его ядерной программы.

Франция Эммануэль Макрон Израиль удары Иран ядерные объекты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иранские ракеты, предположительно, поразили цели в районе Тель-Авива

В Иране заявляют, что сбили два израильских самолета, захватили пилота

Сирены звучат в Израиле на фоне сообщений о запуске Ираном 100 ракет

Израиль нанес удары по более чем 200 целям в Иране

Хаменеи обещает принять меры, которые "поставят Израиль на колени"

Путин провел телефонные разговоры с главами Ирана и Израиля

Путин провел телефонные разговоры с главами Ирана и Израиля

Что произошло за день: пятница, 13 июня

Взрывы звучат в районе Тегерана

Взрывы звучат в районе Тегерана

Нетаньяху подтвердил, что Израиль заранее сообщил США о планах нанести удары по Ирану

Новый глава КСИР пригрозил Израилю скорым "открытием врат ада"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6547 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });