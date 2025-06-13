Макрон возложил ответственность за обострение на Ближнем Востоке на Тегеран

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Эммануэль Макрон оценил ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы, как угрозу "для Израиля и для всех", президент Франции считает, что Тегеран "близок к критической стадии", которая позволит производить атомное оружие.

"Мы не можем жить в мире, в котором Иран обладает атомным оружием", - заявил Макрон в пятницу на пресс-конференции, которую транслировали французские СМИ.

Французский лидер напомнил, что Париж давно и много раз осуждал иранскую ядерную программу, однако Иран продолжал производить обогащенный уран.

По мнению Макрона, эта страна "нарушила все правила и все свои обещания". К тому же, отме‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌тил он, Иран ускоренными темпами разрабатывал баллистические ракеты, и некоторые из них были бы способны достигать французской территории.

Израильские удары по Ирану, к которым, по словам Макрона, Франция отношения не имеет, "вероятно, должны продолжиться", и они знаменуют новый этап в напряженности на Ближнем Востоке.

Французский лидер считает, что ответственность за израильские атаки лежит на Иране.

При этом президент Франции воздержался от одобрения военного пути, избранного Израилем, сказав, что Париж предпочитает дипломатические меры, которыми можно убедить Тегеран отказаться от его ядерной программы.