Макрон заявил о готовности помочь обороне Израиля

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Франция не принимала участия в израильской атаке по Ирану, но Париж готов содействовать обороне Израиля, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.

"Я обозначил нашу готовность сделать это", - сказал Макрон на пресс-конференции, добавив при этом, что он "не планирует участвовать ни в какой наступательной операции" и не считает это ролью Франции.

Французский лидер также объявил об усилении национальной антитеррористической операции Sentinel Force "для устранения всех потенциальных угроз".

Кроме того, Макрон выразил сожаление по п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌оводу возможных угроз Франции, напомнив, что Иран ранее "демонстрировал свою способность осуществлять террористические действия" за рубежом. Глава государства также указал на "баллистические возможности" Тегерана.

Обещанное усиление Sentinel Force предусматривает размещение военных вокруг французских "чувствительных" или туристических объектов.

"Также был принят ряд мер для обеспечения безопасности наших граждан, наших войск и наших посольств в регионе. Я прошу наших соотечественников не ездить туда. Наш военный контингент в регионе находится в состоянии боевой готовности", - добавил Макрон.