Поиск

Макрон заявил о готовности помочь обороне Израиля

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Франция не принимала участия в израильской атаке по Ирану, но Париж готов содействовать обороне Израиля, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.

"Я обозначил нашу готовность сделать это", - сказал Макрон на пресс-конференции, добавив при этом, что он "не планирует участвовать ни в какой наступательной операции" и не считает это ролью Франции.

В миреМакрон возложил ответственность за обострение на Ближнем Востоке на ТегеранЧитать подробнее

Французский лидер также объявил об усилении национальной антитеррористической операции Sentinel Force "для устранения всех потенциальных угроз".

Кроме того, Макрон выразил сожаление по п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌оводу возможных угроз Франции, напомнив, что Иран ранее "демонстрировал свою способность осуществлять террористические действия" за рубежом. Глава государства также указал на "баллистические возможности" Тегерана.

Обещанное усиление Sentinel Force предусматривает размещение военных вокруг французских "чувствительных" или туристических объектов.

"Также был принят ряд мер для обеспечения безопасности наших граждан, наших войск и наших посольств в регионе. Я прошу наших соотечественников не ездить туда. Наш военный контингент в регионе находится в состоянии боевой готовности", - добавил Макрон.

Франция Эммануэль Макрон Израиль оборона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израильские удары по Ирану унесли жизни почти 80 человек

Иранские ракеты, предположительно, поразили цели в районе Тель-Авива

В Иране заявляют, что сбили два израильских самолета, захватили пилота

Сирены звучат в Израиле на фоне сообщений о запуске Ираном 100 ракет

Израиль нанес удары по более чем 200 целям в Иране

Хаменеи обещает принять меры, которые "поставят Израиль на колени"

Путин провел телефонные разговоры с главами Ирана и Израиля

Путин провел телефонные разговоры с главами Ирана и Израиля

Что произошло за день: пятница, 13 июня

Взрывы звучат в районе Тегерана

Взрывы звучат в районе Тегерана

Нетаньяху подтвердил, что Израиль заранее сообщил США о планах нанести удары по Ирану

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6547 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });