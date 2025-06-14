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Иранские военные пообещали продолжать удары по Израилю

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В иранском военном командовании предупредили в субботу о намерении продолжать удары по Израилю, сообщают ближневосточные СМИ.

"Конфронтация не завершится после проведенных нами ночью ограниченных по масштабу действий. Иран продолжит удары", - приводят они слова неназванного высокопоста‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​вленного представителя иранской армии.

В ночь на пятницу, 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился и в субботу.

Хроника 13 – 14 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Израиль
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