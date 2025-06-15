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В Вашингтоне прошел военный парад по случаю 250-летнего юбилея армии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне масштабный военный перед, посвященный 250-й годовщине американской армии.

В нем, по сообщению агентства Associated Press (AP), приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, которые прошли в военной форме разных периодов истории Соединенных Штатов, а также около 130 единиц военной техники.

Парад завершился залпами из 21 артиллерийского орудия.

Президент, выступая перед участниками парада, заявил: "Армия сохраняет нашу свободу, вы делаете нас сильными, и сегодня вечером вы заставили всех американцев гордиться вами".

В Национальном торговом центре в честь юбилея была развернута выставка бронемашин, вертолетов и другой военной техники. Продавцы, расположивши‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌еся рядом, продавали снаряжение, посвященное военной истории.

АР обращает внимание, что на параде были продемонстрированы системы, которые используются на Украине: боевые машины пехоты Bradley (поставлено более 300), танки Abrams (31), бронетранспортеры Stryker (более 400), 105-мм гаубицы (72), 155-мм гаубицы (более 200), артиллерийский ракетный комплекс HIMARS (более 40).

Агентство пишет, что за несколько часов до начала парада по всей стране прошли демонстрации против действий администрации Трампа в отношении нелегальных мигрантов и использования армии и Нацгвардии для подавления протестов.

В Вашингтоне сотни протестующих против Трампа несли плакаты: "Где надлежащая правовая процедура?", "Нет фашистскому военному параду Трампа".

Дональд Трамп США Вашингтон
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