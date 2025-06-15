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Нетаньяху утверждает, что Израиль ликвидировал главу разведки КСИР и его заместителя

Нетаньяху утверждает, что Израиль ликвидировал главу разведки КСИР и его заместителя
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: AP/TASS

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные "ликвидировали" главу разведывательной службы КСИР (Корпуса стражей Исламской революции) Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакика.

"Совсем недавно мы ликвидировали в Тегеране главу иранской разведки и его заместителя, потому что в настоящий момент наши пилоты находятся над Тегераном и наносят удары по военным и ядерным объектам", - сказал премьер Израиля в интервью Fox News.

Нетаньяху объяснил действия израильских военных тем, что, по его словам, И‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ран, в том числе КСИР, работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что, согласно разведданным Израиля, Иран планировал поставить ядерное оружие хуситам.

Иранская сторона данные о гибели глав разведки КСИР пока не подтверждала.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Биньямин Нетаньяху Израиль Иран КСИР Мохаммад Каземи
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