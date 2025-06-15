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В Тегеране заявили об израильском ударе по зданию МИД

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Израиль атаковал одно из зданий иранского внешнеполитического ведомства.

"Преступный режим Израиля совершил намеренную и жестокую атаку на одно из зданий МИД, которое находится напротив Института политических и международных исследований", - напи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​сал он в воскресенье в соцсети X.

По словам замглавы МИД Ирана, вследствие атаки Израиля пострадали несколько мирных жителей.

Хатибзаде отметил, что Институт политических и международных исследований в Тегеране также подвергся атаке.

Израильская сторона пока не комментировала эти данные.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Израиль
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