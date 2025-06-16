РФ обеспечит Казахстану льготное финансирование строительства АЭС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - РФ предоставит Казахстану экспортное финансирование строительства АЭС на льготных условиях, окончательная стоимость объекта пока не определена, сообщила пресс-служба Агентства республики по атомной энергетике.

"В соответствии с достигнутыми договорённостями, Российская Федерация предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях. Параметры этого финансирования находятся на стадии переговоров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, средства экспортного кредита будут направлены, в том числе на закупку оборудования с длительным сроком изготовления, таких как ядерный реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, а также на проведение строительных работ. Эти затраты являются необходимыми для соблюдения графика реализации проекта и подготовки к полномасштабному строительству.

"При этом в проекте планируется максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и привлекать местный строительный персонал после прохождения необходимой аттестации и подтверждения компетенций. Привозить строительные материалы и работников из России экономически нецелесообразно, особенно если необходимые ресурсы и специалисты доступны на казахстанском рынке по более конкурентной цене", - уточнили в агентстве.

При этом в сообщении отмечается, что говорить об окончательной стоимости проекта пока рано. "На формирование итоговой стоимости при строительстве любой АЭС влияет ряд факторов, включая результаты инженерно-изыскательских работ, то есть как метеорологические и сейсмологические условия места расположения могут повлиять на ход строительства; применение оборудования международных производителей, не входящих в состав поставщика реакторной технологии; уровень локализации в производстве оборудования и строительных материалов на территории, где планируется строительство АЭС; степень участия строительно-монтажных организаций и квалифицированных специалистов, то есть имеются ли человеческие ресурсы для строительства либо необходимость привлечения третьих лиц; логистические, финансовые и другие затраты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что окончательная стоимость будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы.

В субботу Агентство по атомной энергии заявило, что "Росатом" определен лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, прорабатывается вопрос привлечение государственного экспортного финансирования за счет РФ. Отмечалось, что "Росатом" при отборе вендоров обошел китайскую China National Nuclear Corporation (2-е место), а также французскую Electricite de France и корейскую Korea Hydro & Nuclear Power (обе компании на 3-м месте).

Межправительственные соглашения и контракты, необходимые для строительства первой АЭС в Казахстане, планировалось заключить в ноябре 2025 года.

В 2024 году граждане Казахстана на общенациональном референдуме одобрили строительство АЭС. Возвести станцию планировалось к 2035 году, однако Минэнерго страны позже заявило, что Казахстан будет ставить задачу перед вендорами ввести в строй первый блок АЭС в более короткие сроки, в течение восьми лет.

Затраты на строительство АЭС оцениваются в $10-12 млрд. По данным Минэнерго страны, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд.

В декабре 2024 года правительство республики утвердило место строительства АЭС - Жамбылский район Алматинской области.

В качестве площадки для второй АЭС в Казахстане рассматривался город Курчатов в области Абай, однако окончательного решения пока нет.