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ЦИК Казахстана назвал окончательные результаты референдума о строительстве АЭС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - По окончательным итогам подсчета голосов на референдуме в Казахстане, строительство атомной электростанции в стране поддержали 71,12% проголосовавших, сообщил на заседании Центризбиркома председатель комиссии Нурлан Абдиров. Окончательные результаты совпали с предварительными.

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 5 561 937 человек или 71,12%", - сказал Абдиров.

Против строительства АЭС выступили 2 045 271 человек, или 26,15% голосовавших.

Референдум прошел 6 октября. На голосование был вынесен один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомном электростанции в Казахстане?"

Население Казахстана превышает 20 млн человек, правом голоса обладают более 12,2 млн граждан.

Казахстан Центризбирком АЭС Нурлан Абдиров
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